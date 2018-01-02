بالصور..ضبط 91 من رؤوس الأغنام مجهولة المصدر بالطائف

عبدالعزيز القثامي (صدى):

تمكنت أمانة الطائف اليوم الثلاثاء من إحباط تسويق 647 كجم من اللحوم والكبدة الفاسدة وتم ضبط 91 من رؤوس الأغنام مجهولة المصدر.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ،” أمانة الطائف تحبط تسويق 647 كجم من اللحوم والكبدة الفاسدة، حيث قامت الأمانة وبلدية غرب الطائف الفرعية بضبط 91 من رؤوس الأغنام مجهولة المصدر في المستودع المخالف بغرب المحافظة”.

وأضاف: ” مع إغلاق المستودع ومصادرة المضبوطات وتطبيق الأنظمة الجزائية الرادعة بحق المخالفين” .