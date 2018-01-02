حريق يتسبب في مصرع 13 قردا بحديقة حيوان

لندن(صدى):

لقى 13 قردًا، بحديقة ” وبورن سفاري ” بقرية بريطانية، حتفهم إثر حريق اندلع في الحديقة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضح المتحدث باسم الحديقة، أن الحريق اندلع في منزل باتاسي للقردة ولم يتمكن فريق الحديقة من إنقاذ أي من هذه الحيوانات.

وقالت الحديقة في بيان لها، أن طاقم العمل ورجال المطافئ قد حضروا على عجل إلا أنهم لم يتمكنوا من إنقاذ القردة الـ13، مضيفة : ” التحقيق جار في الحادث، بينما ستبقى الحديقة مفتوحة “.