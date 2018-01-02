خادم الحرمين الشريفين يعزي أسرة القاضي الجيراني

عادل الحربي(صدى):

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – عن عزائه ومواساته لذوي الشيخ محمد عبدالله الجيراني قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحكمة القطيف – رحمه الله – الذي اختطف وقتل من قبل عناصر إرهابية.

جاء ذلك خلال استقباله ـ أيده الله ـ لذوي الشيخ الجيراني بمكتبه في قصر اليمامة في الرياض اليوم.

وقد عبر ذوو قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحكمة القطيف – رحمه الله – عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – على عزائه ومواساته لهم في فقيدهم، داعين الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويجزل له الأجر والمثوبة.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.