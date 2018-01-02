خامنئي يناقض نفسه.. وإيران في انفصال عن الواقع

طهران(صدى):

مازال النظام الإيراني يحاول رسم صورة مغايرة للواقع، حول ثورة الشعب ضدهم، باعتقالهم تارة، والتشكيك في وطنيتهم تارة أخرى.

ووصف على خامنئي المرشد الأعلى للنظام الإيراني، متظاهرو البلاد بـ ” العمالة الخارجية ” ، و ” مثيري الشغب “.

وزعم خامنئي استعانة الثوار الإيرانيين بأدوات مختلفة من المال والسلاح متلقية دعم من الخارج؛ لإثارة الشغب في البلاد.

وعلق الدكتور محمد السلمي رئيس مركز الخليج العربي للدراسات، على التصريحات المذكورة، قائلا “خامنئي يتهم المتظاهرين بالعمالة للخارج، هذا يعني أن معظم الشعب مخترق “.

وأكد ” السلمي ” عبر حسابه الرسمي على تويتر، فشل النظام في حماية مجتمعه، ومن ثم فهو غير مؤهل لقيادة البلاد، مضيفا “راح يرجو نجاة من هلاك فهلك”.