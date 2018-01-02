إزالة النخيل المهملة والمصابة بسوسة النخيل في مناطق المملكة

سعيد العجل(صدى):

اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروعًا لإزالة النخيل المصاب بحشرة سوسة النخيل الحمراء وكذلك النخيل المهمل بمختلف مناطق المملكة.

حيث وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي عقداً مع مؤسسة رفاهية نجد للمقاولات بقيمة (37.200.000) ريال ولمدة (36) شهرًا.

ويعتبر النخيل بالمملكة العربية السعودية ثروة وطنية حقيقية حيث يعد احد الركائز الاقتصادية الأساسية وذلك من خلال توافر اكثر من (28.6) ثمانية وعشرون مليون وستمائة الف نخلة تتوزع بمختلف مناطق المملكة.