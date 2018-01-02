باستغلال ” القيمة المضافة ” .. التجار تخدع المستهلك وفق 4 حيل

عادل الحربي(صدى):

استغل بعض التجار ضريبة القيمة المضافة، باللجوء لبعض الحيل، الأمر الذي يستوجب فيه على المستهلكين التنبه لكي لا يقعوا عرضة للخداع.

وقال الدكتور إحسان بوحليقة رئيس مركز ” جواثا ” للاستشارات، إن من حق الدولة إعادة منظومة الدعم لما تراه يحقق المصلحة، ولكن ليس من حق التاجر استغلال ذلك لرفع الأسعار على المستهلكين بشكل غير محسوب.

وأضاف:المحلات التي رفعت سعر منتجاتها وسلعها، اشترت هذه السلع قبل تطبيق الضريبة، أي أن سعر التكلفة لم يتضمن الضريبة، ومع ذلك سارعت لرفع الأسعار.

وحدد بو حليقة عدد من أوجه استغلال المحلات للضريبة دون وجه حق، والتي يجب على المستهلك التنبه لها والإبلاغ عنها وهي:

1- إضافة ضريبة على سلعة تباع في محل غير مسجل لدى مصلحة الزكاة وليس له رقم ضريبي.

2- المحل له حساب ضريبي ولكن الفاتورة لا تتضمنه.

3- تسجيل الضريبة على السلعة 5% في الفاتورة في حين أن الزيادة في سعر السلعة أكثر من ذلك.

4- كتابة رقم ضريبي خاطئ أو وهمي في الفاتورة بهدف رفع الأسعار دون استحقاق.