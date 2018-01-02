” العامة للري ” تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للري، عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف بالكفاءات الوطنية.

واشترطت المؤسسة في المتقدم، أن يكون سعودي الجنسية، وحاصل على المؤهل بنظام الانتظام ومن أحد الجامعات بالمملكة أو الاجنبية المعتمدة من وزارة التعليم، كما أن يكون حسن المظهر والسلوك ولائق صحياً.

وأفادت الوزارة بالتقديم للوظتئف عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة من خلال الرابط هنا، وإكمال عملية التسجيل في موعد أقصاه 1 جماد أول للعام الهجري الجاري.

ونبهت على المتقدمين، ضرورة التأكد من صحة عنوان البريد الإلكتروني وأرقام التواصل، منوهة إلى أنه سيتم إلغاء أي طلب لا تنطبق عليه لاشروط وسيتم إشعار من تنطبق عليه شروط الوظيفة بموعد الاختبار والمقابلة الشخصية في وقت لاحق.