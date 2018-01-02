وصول شهب الرباعيات 2018 ذروتها فجر الخميس المقبل

نايف السالم(صدى):

كشفت الجمعية الفلكية بجدة، عن وصول شهب الرباعيات 2018 ذروتها في الساعات قبل شروق شمس الخميس 4 يناير بسماء المملكة والوطن العربي.

وأضافت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” :” تصل شهب الرباعيات 2018 ذروتها في الساعات قبل شروق شمس الخميس 4 يناير بسماء السعودية والوطن العربي حيث تتساقط بمعدل 40 شهاب بالساعه وهذه السنه لن تكون مثالية لرصدها لأن القمر الأحدب بعد يومين من البدر العملاق سيكون موجود بالسماء بالتزامن معها وسيعمل على طمسها باستثناء البراقة “.