بالفيديو.. نمر يفترس تمساح ضخم داخل النهر
هجم نمر على تمساح ضخم داخل مملكته واستطاع التغلب عليه وافتراسه بالمياه بعد معركة لم تستمر طويلا.
وظهر النمر في مقطع فيديو متداول وهو يثب داخل مياه النهر واستطاع شل حركة التمساح بإطباق أنيابه حول عنقه ليستسلم الأخير أمام قوة خصمه، الذي استطاع سحبه وإخراجه نحو اليابس ليبدأ في التهامه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40918 ] نشر منذ 10 دقائق
سبحان الله ,,
,, هذا الجاقوار وهو من فصيلة القطط الكبيره ، يعيش في امركا الجنوبيه وهو مفترس ضاري ، والتمساح حجمه صغير مقارنة مع تماسيح النيل ، تماسيح افريقيا العملاقه ، لا اظن ان الجاقوار يستطيع مواجهتها وهي بطول سبعة امتار او اكثر وبأحجام مهوله ,, وما كلامي هذا إلا ظن مني ,, نظراً لكبر احجامها بالنسبة للتماسيح التي تعيش في امريكا الجنوبيه فهي لاتتجاوز اربعة امتار على الأكثر ,,
,, لله في خلقه شؤون ,,