بالفيديو.. نمر يفترس تمساح ضخم داخل النهر

متابعات(صدى):

هجم نمر على تمساح ضخم داخل مملكته واستطاع التغلب عليه وافتراسه بالمياه بعد معركة لم تستمر طويلا.

وظهر النمر في مقطع فيديو متداول وهو يثب داخل مياه النهر واستطاع شل حركة التمساح بإطباق أنيابه حول عنقه ليستسلم الأخير أمام قوة خصمه، الذي استطاع سحبه وإخراجه نحو اليابس ليبدأ في التهامه.