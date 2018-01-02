بعد عرقلة الهلال.. الأهلي ينتظر هدية الاتفاق

نواف السالم(صدى):

انقذ نادي الفيصلي، نظيره الأهلي أمس الأثنين، بتعادله أمام الزعيم المتصدر، في إطار الجولة الـ 19 من دوري المحترفين.

وكان الأهلي يترقب مباراة الفيصلي وغريمه الهلال، ممنيًا نفسه بتوقف قطار الهلال حتى لا يزداد الفارق بينهما، حيث يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 31 نقطة، بينما يحتل الهلال المركز الأول برصيد 34 نقطة، ويبقى له مباراة مؤجلة.

ويبقى أمام الأهلي أمنية أخرى وهي استمرار عرقلة مسيرة الهلال أمام نادي الاتفاق في مباراته المؤجلة، والمقرر إقامتها الأثنين المقبل.