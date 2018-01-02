مستشار تيلرسون: نسعى لبناء تحالف دولي لدعم ثورة إيران

واشنطن(صدى):

أشار مستشار وزير الخارجية الأمريكي، أندرو بيك، إلى أن واشنطن لن تصمت على محاولات النظام الإيراني بقمع تظاهرات الشعب، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يكرر موقف الرئيس السابق باراك أوباما اتجاه انتهاكات النظام الإيراني.

وأكد على أن الشعب الإيراني هو أكبر ضحية للحكومة الإيرانية، قائلًا: ” نحن نراقب عن كثب الأحداث، ونواصل دعم الشعب الإيراني، وندعو الحكومة الإيرانية إلى احترام جق شعبها في الاحتجاج السلمي “.

وأوضح أن الولايات المتحدة تواصل التحدث مع شركائها الدوليين؛ لحثهم على تسليط الضوء على ما يحدث في إيران، بالإضافة إلى التواصل مع مع نظرائها، وخاصة في الاتحاد الأوروبي على مستوى عال للغاية؛ للعمل على بناء تحالف دولي لدعم الشعب الإيراني.