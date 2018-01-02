بالأرقام.. مصر تسدد أكثر من نصف ديونها

القاهرة(صدى):

أكد مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، أن مصر ستسدد مبالغ مستحقة عليها تقدر بـ 12 مليار دولار، خلال عام 2018، مشيراً إلى أنها سددت نحو 30 مليار دولار مستحقة عليها خلال 2017.

وأفاد المصدر خلال تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، بأن مبلغ الـ30 مليار دولار تم توزيعه بين سندات وديون خارجية، لصالح عدد من البنوك الدولية، إضافة إلى ودائع وقروض من دول منها السعودية وليبيا وتركيا، والتزامات على جهات حكومية منها هيئة البترول، والتزامات للدائنين من نادى باريس.

يذكر أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع إلى 79 مليار دولار، في ختام السنة المالية 2016 / 2017، وستسدّد مصر أكثر من نصف ديونها في عامَي 2017 و2018.