بالصور .. خادم الحرمين الشريفين في الجلسات العائلية

نايف السالم(صدى):

أظهرت بعض الصور التي تم التقاطها من قبل المصورين في عام 2017 لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – تنوعت هذه الصور بين الزيارات العائلية وصور شخصية مع أبنائه وأحفاده.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لخادم الحرمين الشريفين وهو يؤدي الصلاة بمكة المكرمة في شهر رمضان، ولاقت إعجابا كبيرا.

ونشرت صورا أخرى لخادم الحرمين الشريفين مع الأمير الوليد بن طلال، وصورة مع الأمير طلال بن سعود والأمير محمد بن عبد العزيز نائب أمير نجران ، بالإضافة إلى الأمير عبد العزيز بن فهد.

وظهرت صورة لخادم الحرمين في زيارته لأخيه بقصر الأمير بندر بن عبد العزيز بالرياض ، كما نشرت صورة له مع حفيديه سلمان وخالد ابني الأمير بن عبد العزيز بن سلمان، وصورة وهو يلاعب أحد أحفاد أخيه الأمير بندر مداعبا إياه يقدم له الحلوى.