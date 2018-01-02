احتفالات رأس السنة تتحول إلى مأتم في أحد منازل نيويورك

نيويورك(صدى):

انقلبت أجواء احتفالات ليلة رأس السنة إلى مأتم في أحد منازل ولاية نيوجيرزي، بعدما أقدم مراهق أمريكي في ال 16 عاما من عمره، على قتل والديه وأخته وضيفتهم قبيل منتصف الليل.

وتلقت الشرطة الأمريكية بلاغ يفيد بإطلاق نار في أحد المنازل جنوب نيويورك، ومن ثم تم اعتقاله دون أدنى مقاومة.

ووجهت الشرطة 4 تهمتا بالقتل للمراهق، تمثلت في ستيفن كولوغي 44 عاما والد المراهق، والدته ليندا كولوغي 42 عاما، وشقيقته بريتاني 18 عاما، وصديقة العائلة ماري شولتز 70 عاما، دون معرفة أي تفسير واضح للجريمة.