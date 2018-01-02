المرصد السوري: مقتل 35 مدنيا بينهم أطفال ونساء بالغوطة

دمشق(صدى):

تتواصل المعارك العنيفة، بين قوات النظام من جهة، ومقاتلي المعارضة السورية من جهة أخرى، في ريف دمشق، و محيط إدارة المركبات المحاصرة بالقرب من مدينة حرستا بالغوطة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن المعارك دارت بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام في مدينة حرستا، إثر سيطرة مقاتلي المعارضة على نقاط جديدة ونجاحهم بربط مدينتي حرستا وعربين بعد تحركهم على جبهتي المدينتين.

وأعلن المرصد أنه تم توثيق قتل 35 مدنيا بينهم 9 أطفال و3 نساء من جراء القصف الجوي والمدفعي لقوات الأسد وميليشياتها على مدن وبلدات الغوطة الشرقية منذ السبت الماضي.

وسياق متصل، شن الطيران الحربي غارات جوية استهدفت الأحياء السكنية في مدينتي حرستا و عربين.