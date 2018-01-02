خلال زيارته التاريخية.. الإعلام القبرصي يبرز برنامج الرئيس في المملكة

نايف السالم(صدى):

أشارت صحيفة ” سيبروس ميل ” القبرصية، إلى برنامج زيارة الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، التاريخية إلى المملكة غد الأربعاء، والتي ستبدأ باستقبال من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” خلال حفل رسمي في قصر اليمامة.

وأضافت الصحيفة، أن الرئيس القبرصي، سيحضر مأدبة رسمية يستضيفها خادم الحرمين الشريفين ” حفظه الله ” على شرفه، وبعدها سيبدأ وفد قبرص والمملكة في إجراء مشاورات رسمية وسيوقعان سلسلة من الاتفاقات في شتى المجالات.

ويستقبل صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان، ولي العهد، الرئيس القبرصي بعد ظهر الأربعاء؛ للنقاش حول عدد من القضايا والملفات المشتركة بين المملكة وقبرص.

و تشمل الزيارة أيضًا اجتماع الرئيس أناستاسيادس، مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، كما سيقوم بزيارة ميدانية لمرافق شركة جي آند بي التي تملكها قبرص في المملكة.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها في تاريخ المملكة، و تأتي في إطار صداقة قوية أظهرت قبرص ملامحها بعد إدانة صارمة للهجوم الصاروخي الذي أطلقه الحوثيين على الرياض خلال الشهر الماضي.