إسرائيل تطلق تشريعا كارثيا جديدا بشأن القدس

القدس المحتلة(صدى):

أطلق البرلمان الإسرائيلي تشريعًا جديدًا في الكنيست بشأن وضع ” القدس ” المدينة المحتلة، حيث يهدف التشريع الجديد لتصعيب مهام أي قرار حكومي للتنازل عن أي جزء من القدس ضمن أي تسوية سلمية للقضية المعلقة منذ 70 عاماً.‎‏

ويقضي التشريع بأن تكون نسبة الأغلبية الخاصة بأي تصويت بشأن تنازل الاحتلال عن القدس، ضمن أي تسوية لعملية النزاع في الشرق الأوسط، 80 صوتًا بدلًا من 61.

وقال قائد المعارضة في إسرائيل، إسحق هيرزوغ إن ” الكنيست يقود الأوضاع إلى كارثة مروعة”، مشيرًا إلى أن وضع القدس يعد من أكثر القضايا حساسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ عقود طويلة.

وأشارت رويترز إلى أن الخطوة التشريعية التي اتخذتها إسرائيل في الوقت الحالي من شأنها أن تعرقل أي عملية للسلام في المستقبل القريب، لا سيما وأنها تطلب بشكل رئيسي موافقة ما يزيد عن 70% من البرلمان على تسليم القدس أو جزء منها ضمن عملية السلام.