جماهير الهلال والاتحاد يشكلون غالبية المشاركين في ” ادعم ناديك “

ماجد محمد(صدى):

أوضح التقرير الشهري لمبادرة ” ادعم ناديك ” ، احتلال جماهير كل من نادي الهلال ونادي الاتحاد، صدارة التبرعات بإجمالي مبلغ 73 ألفًا و 643 متفرجًا.

وكشف تقرير شهر ديسمبر، الذي نشره رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، أن جماهير الاتحاد والهلال يشكلان 65% من اعداد المشاركين في المبادرة.