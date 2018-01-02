جماهير الهلال والاتحاد يشكلون غالبية المشاركين في ” ادعم ناديك “
أوضح التقرير الشهري لمبادرة ” ادعم ناديك ” ، احتلال جماهير كل من نادي الهلال ونادي الاتحاد، صدارة التبرعات بإجمالي مبلغ 73 ألفًا و 643 متفرجًا.
وكشف تقرير شهر ديسمبر، الذي نشره رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، أن جماهير الاتحاد والهلال يشكلان 65% من اعداد المشاركين في المبادرة.
الحرية[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 2 ساعتين
أهلاوي وأعشق فريقي ولكن معليش لن أدعم … الواحد يا دوب يكمل الشهر ديون والتزامات وضرائب وقروض وفي الأخير أدعم فريق كرة قدم أقل لاعب فيهم ياخد 100 ألف ريال في الشهر !!!! يفتح الله والذي بعث محمد بالحق أن بطون الفقراء وهم كثير جداً أولى بهذا الدعم من الأندية الرياضية …. الخصخصة هي الحل الوحيد ودعم الجماهير يكون عن طريق حضور المباريات.
ابوريناد[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 2 ساعتين
صح لسانك ،، الحرية .
محمد[ عدد التعليقات: 2272 ] نشر منذ 50 دقيقة
الحرية يعبر عن رائي بس هو اهلاوي وانا شبابي