العيسى يوجه بإعارة مجمع الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخيري للبنات بالليث لجامعة أم القرى

حسين العلي(صدى):

تنفيذاً لتوجيهات وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، بشأن إعارة مجمع الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخيري للبنات والمكون من مبنيين نموذج (24/5-26/5) وصالة متعددة الأغراض لفرع جامعة أم القرى بمحافظة الليث ، وجه معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس ، وكيل الجامعة للفروع الدكتور عبدالمجيد بن سعيد الغامدي، وعدد من مسؤولي الخدمات والمرافق ، وإدارة السلامة الوقوف على المبنى واستلامة والبدء في إجراءات نقل طالبات الكلية الجامعية بالليث اليه .

وثمن معاليه الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – مما ساهم في توفير التعليم الجامعي بمقر الجامعة الرئيس وفروعها بمحافظات الجموم والليث وأضم والقنفذة ، كما ثمن توجيهات ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة لمشروعات وأنشطة الجامعة ، منوهاً بمتابعة معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى لأنشطة وبرامج الجامعة المختلفة، مشيداً بتعاون وحرص مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي ، ومدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي للاستفادة من المجمع التعليمي .

من جانبه وقف أمس وكيل الجامعة للفروع الدكتور عبدالمجيد بن سعيد الغامدي على المجمع التعليمي الذي سيتم تخصيصه لطالبات الكلية الجامعية بالليث ، رافقه عميد الكلية الجامعية بالليث الدكتور محمد بن عبدالله المالكي ، وعدد من مسؤولي وكالة الجامعة للفروع ، وممثلي وزارة التعليم .

وبين وكيل الجامعة للفروع الدكتور عبدالمجيد بن سعيد الغامدي ” أنه تم الوقوف وبشكل مباشر على المبنى الحالي للمجمع التعليمي ، مشيراً إلى أنه سيتم إعادة تحديث وتوزيع فراغات المبنى بما يتوافق مع المتطلبات الأكاديمية ، لافتاً أنه سيتم العمل على تجهيز المبنى من مقاعد دراسية وسبورات ذكية ومعامل للتخصصات العلمية ومكاتب للخدمات الإدارية ، والذي سيتم بدء الدراسة به مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 1438/1439هـ ، مثمناً توجيهات وحرص معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس لتوفير البيئة التعليمية بما يتوافق مع مكانة الجامعة.

بدوره ثمن عميد الكلية الجامعية بالليث الدكتور محمد بن عبدالله المالكي ” حرص معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس على توفير البيئة التعليمية المناسبة في شتى العلوم ، مشيراً إلى أن الكلية بها 10 أقسام علمية تتمثل في الفيزياء ،والكيمياء ،والرياضيات ،واللغة الانجليزية ، والتربية الاسرية ،والدراسات الاسلامية ،واللغة العربية، والخدمة الاجتماعية ، والتربية وعلم النفس، والإعلام ملتحق بها نحو 7 الآف طالب وطالبة من بينهم أكثر من 4 الأف طالبة.