للمرة السادسة.. إلزام ” العقاري ” بدفع قروض 70 مواطن من رأس ماله

سالم المطيري(صدى):

أعلنت محكمة بريدة الإدارية، اليوم الثلاثاء، أن الدائرة الثالثة بالمحكمة أصدرت حكمًا ضد الصندوق العقاري لصالح 70 مواطن من متضرري الصندوق.

ويعتبر هذا الحكم السادس من نوعه ضد الصندوق، حيث يقضي بإقراض الـ70 مواطن من رأس مال الصندوق وإلغاء تحويلهم إلى البنوك؛ وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 82 الذي ينص على الإقراض الحسن للمستفيدين من رأس مال الصندوق ومعاملتهم طبقًا للنظام السابق.

وكان صدر في حق الصندوق 5 أحكام سابقة لصالح المواطنين، وجميعها تنص على نفس منطوق الحكم بإلغاء القرار القاضي بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية ومعاملتهم وفقًا للإجراءات المعمول بها قبل تنظيم الدعم السكني، وصرف قروضهم من رأس مال الصندوق.