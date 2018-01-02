أمير تبوك يلتقي مدير العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالمنطقة

محمود البلوي(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم في مكتبه بالإمارة، مدير العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بمنطقة تبوك المقدم صيدلي محمد حسن الحويطي بمناسبة تعيينه مديراً للعيادات .

وبارك سمو أمير المنطقة للمقدم الحويطي هذه الثقة متمنيا له النجاح والتوفيق في عمله.

وأكد سموه أهمية الدور الذي تقوم به العيادات الشاملة التخصصية بالمنطقة تجاه تقديم الرعاية الصحية الشاملة ، منوها بما تلقاه الخدمات الصحية لقوى الأمن من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – ومتابعة من سمو وزير الداخلية.

‏ومن جهته أعرب المقدم صيدلي محمد الحويطي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه ومتابعته لما تقدمه العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن من خدمات صحية بالمنطقة.