فيديو نادر للملك سعود بن عبدالعزيز بعد عودته من رحلة علاج

نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للملك سعود بن عبدالعزيز ” رحمه الله ” ، عقب رجوعه من رحلة علاج عام 1381هجرياً.

واستقبل الملك سعود بن عبدالعزيز ” رحمه الله “، مجموعة من الأمراء ومفتي عام المملكة ومواطنين، بعد وصوله إلى قصر الحكم.

وعزف السلام الملكي وأديت تحية الشرف، بمجرد وصوله، ثم سلَم على مفتي المملكة في قاعة الاستقبال وعدد من العلماء وكبار رجال الدولة، وبعدها غادر مرة ثانية إلى قصر الناصرية.