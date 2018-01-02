بالفيديو.. لحظة رصد شبح بالقرب من مجموعة شباب بالشارع

متابعات(صدى):

jداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لقطات غريبة لظل غامض يخرج من منزل ويقفز فوق سيارة بالقرب من مجموعة من الشباب في أحد شوارع بيرو.

وتظهر اللقطات ظلا يخرج من منزل بالقرب من سيارة صفراء تقف على جانب الطريق قبل أن يستريح على غطاء محرك السيارة لعدة ثوان، ثم بدأ يتحرك في الشارع.

أثارت اللقطات نقاشًا حادًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق أحد المستخدمين: ” إن الفيديو مذهل لكنه مخيف ” ، بينما فسر آخر أنه ربما يكون عنكبوتا على عدسة الكاميرا.