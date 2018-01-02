سلطات الاحتلال الإسرائيلية تصدر 41 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 41 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين بينهم نائب في المجلس التشريعي.
وأوضح محامي نادي الأسير الفلسطيني محمود الحلبي، اليوم ، أن الاحتلال أصدر أمرا بحق الأسيرة النائب خالدة جرار لستة شهور للمرة الثانية، علما أنها كانت قد أمضت سنوات في معتقلات الاحتلال بين محكوميات واعتقال إداري، وكان اعتقالها الأخير بتاريخ 2 تمّوز/ يوليو 2017.
وأشار النادي إلى أن من بين الأوامر الصادرة 16 أمرا صدر بحق أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم .
اترك تعليقاً