سلطات الاحتلال الإسرائيلية تصدر 41 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين

القدس المحتلة(صدى):

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 41 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين بينهم نائب في المجلس التشريعي.

وأوضح محامي نادي الأسير الفلسطيني محمود الحلبي، اليوم ، أن الاحتلال أصدر أمرا بحق الأسيرة النائب خالدة جرار لستة شهور للمرة الثانية، علما أنها كانت قد أمضت سنوات في معتقلات الاحتلال بين محكوميات واعتقال إداري، وكان اعتقالها الأخير بتاريخ 2 تمّوز/ يوليو 2017.

وأشار النادي إلى أن من بين الأوامر الصادرة 16 أمرا صدر بحق أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم .