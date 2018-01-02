الشركة السعودية للخدمات الأرضية تطلق برنامج ” طريقك للمستقبل ” الوظيفي بجدة

نايف السالم(صدى):

أطلقت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، الشركة الرائدة في مجال الخدمات الأرضية في جميع مطارات المملكة العربية السعودية ، برنامج ” طريقك للمستقبل ” , الهادف إلى توظيف خريجي وخريجات الجامعات للعمل بالشركة في مواقع الخدمة بمطارات المملكة الرئيسية .

ونظمت الشركة في إطار هذا البرنامج , بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف , ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، ملتقى التوظيف الأول بجدة من 24-27 ديسمبر 2017م للمتقدمات للعمل بصالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عمر بن محمد نجار , أن الشركة تتبنى برامج متطورة ومدروسة لتوظيف سواعد الوطن الشابة والمتخصصة لتدعم بها خطوات التحول للشركة وكذلك مواكبة لرؤية المملكة 2030 , مشيراً إلى أن إطلاق ملتقى التوظيف هو الأول ضمن برنامج متكامل للتوظيف حسب التخصصات التي تُسهم في رفع وتيرة الإنتاج لدى الشركة وتقديم الأفضل لعملائنا الكرام , حيث يتيح البرنامج الفرصة لطالبات العمل بالالتحاق بالعمل في الشركة السعودية للخدمات الأرضية .

وأكد نجار أن الشركة في طور تحول متميز نحو الأفضل في جميع إداراتها , وتم وضع خطط مدروسة ومبنية على أسس علمية متوافقة مع بيئة العمل من شأنها أن تعود بالنفع للشركة ولمنسوبيها وعملائها، إلى جانب سعي الشركة , وبخطى متسارعة , لإتمام تنفيذ برامجها حسب مراحلها المجدولة زمنيّاً بحول الله تعالى.

من جانبه عـدّ الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة في الشركة السعودية للخدمات الأرضية بسام بن أيوب البخاري , إطلاق الملتقى التوظيفي للخريجات , انطلاقة للشركة لتوظيف السيدات في الشركة بشكل رسمي، وذلك امتدادا لخطط التحول الموضوعة لقطاع الموارد البشرية بالشركة، حيث تم استقبال ما يزيد عن 10 الاف طلب توظيف عبر منصة التوظيف الإلكتروني , وتم فرز الطلبات على أربع مراحل بناءً على المعدل التراكمي والتخصص ومستوى اللغة الإنجليزية ، وأجريت 160 مقابلة شخصية بلغ معدل القبول خلالها 50% من جميع المقابلات.