بالفيديو.. معارض قطري يفضح دعم قطر لنظام ” الملالي ” .. ويؤكد: نهايتهم حتمية

طلال الضوي(صدى):

فتح المعارض القطري خالد الهيل، اليوم الثلاثاء، النار على تنظيم الحمدين؛ لمجاهرتهم بمساعدة النظام الإيراني في وجه ثورة الشعب، مشيرًا إلى أن من يهاجر بقبح أفعاله نهايته قريبة.

وقال ” الهيل ” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الايراني ” الشيعي ” عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطريه للموانئ يجاهر علنا بدعم النظام الايراني القذر بالسيارات والباصات وركزو على الجمس الأسود التابع للحرس الاميري ورسالتهم ايضا ” شريفة ” “.

واستكمل ” الهيل ” : ” عندما يجاهر هؤلاء بقبح افعال نظامهم فاعلم ان نهايتهم حتمية، وقبح الله تنظيم الحمدين “.

يُذكر أن النظام القطري منذ اندلاع ثورة الشعب الإيراني، يوجه كافة المساعدات والدعم للنظام الإيراني، خاصة الدعم الإعلامي؛ لتشويه حقيقة الثورة.