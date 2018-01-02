معارضة إيرانية توجه رسالة إلى المتظاهرين: العالم يساندكم

طهران(صدى):

وجهت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى الشعب الإيراني على خلفية التظاهرات التي تجوب مدن إيران.

وناشدت ” رجوي ” في تغريدة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، المتظاهرين بمواصلة تظاهرات سراسري، قائله ” العالم سيقوم بدعمكم، لقد سمع صوتكم أيها الشعب الإيراني البطل والآن يذعنون بأن في إيران قد حان وقت التغيير “.

وأكدت ” رجوي ” أن التوسع والاستمرار هو طريق النصر وإنجاح تظاهرات سراسري ضد حكم ” الملالي ” ، موجه التحية إلى شهداء انتفاضة المدن الإيرانية.

كما أشارت إلى أن سقوط هؤلاء الشهداء يشهد على نهاية جمهورية الجهل والجريمة، ليبدأ الشعب جمهورية جديدة خالية من الظلم والفقر والإرهاب.