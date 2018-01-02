كاميرات مراقبة محل مكياج تفضح تحرش بائع بمواطنة في جدة

نايف السالم(صدى):

فضحت كاميرات المراقبة داخل إحدى محلات المكياج في محافظة جدة، عامل من الجنسية اليمنية تحرشه بمواطنة داخل المحل بعدما أقدم على عمل إشارة لا أخلاقية بيده لها.

في تفاصيل الحادثة قدمت مواطنة بلاغا للجهات الأمنية، اشتكت فيه قيام العامل الذي يعمل بمحل عطور وماكياج بجوار سوق معروف بشمال جدة، بمعاكستها والتحرُّش بها داخل المحل.

وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية الحادثة وفتحت تحقيقاً مع العمالة الموجودة في المكان، وانكر العامل فعلته في بداية الأمر، وبعد طلب الفيديو الخاص بالمحل، أظهرت الكاميرات صحة اتهام المواطنة له، لتقوم الأجهزة الأمنية بتحويل القضية إلى الجهات المختصّة لإكمال اللازم.