قطان: يشيد بتقرير منظمة أمريكية عن حرية الأديان بالمملكة

علي القحطاني(صدى):

أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، أحمد بن عبد العزيز قطان، بتقرير الهيئة الأمريكية لحرية الأديان لعام 2017، الذي خرج ببعض المؤشرات الإيجابية حول المملكة.

وأوضح التقرير أنه في إطار ” رؤية السعودية 2030 ” ، فقد شهدت المملكة جهوداً لتغيير وجه الدولة اقتصادياً وثقافياً وتزايداً في جهود مكافحة الفكر المتطرف داخل البلاد وخارجها.

وأوضح القطان أن المملكة طورت داخليا استراتيجية متعددة الاتجاهات للتعامل مع ظاهرة الإرهاب، موضحا أنها لم تقتصر جهودها على الجوانب الأمنية والاستخباراتية فقط، وتجاوزتها لمواجهته فكرياً ومادياً وإعلامياً.