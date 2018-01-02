الموافقة على نزع ملكية عقار آثري للمنفعة العامة في المدينة

عادل الحربي(صدى):

وافق رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، على البدء في نزع ملكية عقار في حي العوالي شرقي مسجد قباء بالمدينة المنورة؛ لأجل المنفعة العامة.

ووجه رئيس الهيئة بتكوين لجنة من الهيئة والإمارة والبلدية المختصة لدخول العقار بحضور المالك او من يمثله وتحرير المحاضر التي تبين نوع العقار ووصفه الإجمالي ومشتملاته من المباني والأسوار والأشجار والمزروعات والآبار والسدود والعقوم وغيرها.

كما وجه بتشكيل لجنة لتقدير تعويض الموقع الأثري المقرر نزع ملكيته بمشاركة وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ووزارة المالية، والمختصين وفقًا لأحكام المادة السابعة من نظام نزع الملكية للعقار للمنفعة العامة.

ويرجع العقار إلى ورثة عبدالباري بن محمد عيد الشاوي، الذي يجب عليهم مراجعة الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التعويض وفق مقتضى النظام المعمول به في نزع الملكيات للمنفعة العامة.