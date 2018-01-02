بالفيديو.. أروى : ” أساعد زوجي وأخلع حذائه عند عودته للبيت “

أماني الغامدي(صدى):

حلت الفنانة اليمنية أروى ضيفة ببرنامج ” بصمتي ” تقديم الإعلامية ماغي عون ، تحدثت فيه عن حياتها الأسرية ومسيرتها ونجاحاتها من الهندسة المعمارية التي تخصصت بها وعملت في مجالها لسنوات الى الغناء الذي احترفته وتألقت به .

خلال الحلقة، غنت اروى احدى أغاني السيدة فيروز وأبدت اعجابها الشديد بها، الا انها رفضت أداء موال يمني لأنها ارادت ان تجنب نفسها لحظات التأثر التي غالباً ما تدفعا للبكاء بفعل ما يحصل في وطنها الام من مآسٍ.

كما تحدثت اروى لماغي عون عن علاقتها بزوجها المنتج التلفزيوني اللبناني عبد الفتاح المصري، وادلت بتصريح صادم قالت فيه: ” انا اساعد زوجي بخلع حذائه وجواربه عندما يعود الى البيت، فيحس بالخجل الشديد…وانا احب هذا لأن والدتي ربتني ان أكون سيدة تهتم بزوجها “. وأكدت اروى حبها الشديد لعائلتها مذكرة بأنها كانت تقول في الماضي انها مستعدة للاعتزال من اجل اسرتها.

وعلقت أروى على حضورها في البرنامج عبر صفحتها الشخصية في انستجرام ، قائلة ” في برنامج بصمتي مسيرتي طلبت مني المتميزة ماغي غناء موال يمني لكني اعتذرت كي لا ابكي امام المشاهدين ، لاني لما بتكلم عن اليمن بياخدني حماس شديد وببكي ” .