حفاظا على بقائها.. قطر تساند نظام ” الملالي ” في قمع المتظاهرين وتضليل الإعلام

طلال الضوي(صدى):

بدأت قطر في رد الجميل لحليفتها في دعم الإرهاب وتمويله إيران، بمساعدتها في قمع صوت الشعب الإيراني خلال احتجاجاته السلمية ضد النظام الحاكم.

حيث اتفقت قناة الجزيرة القطرية بعد فتح فرعها في طهران مع وكالة تسنيم الإيرانية على منهج إعلامي؛ لإجهاض الثورية الشعبية الإيرانية.

فبعد وقوف طهران ونظام ” الملالي ” بجانب تميم بن حمد اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا بعد المقاطعة العربية لقطر على خلفية دعمها للإرهاب وتمويلها له بمساعدة إيران والتدخل في الشئون الداخلية للبلاد، قررت توجيه جهودها إلى الحفاظ على النظام الإيراني الإرهابي الذي بسقوطه ستسقط قطر.

يُذكر أن مدن وشوارع إيران تشهد احتجاجات شعبية ضد النظام الحاكم برئاسة حسن روحاني والمرشد العام خامنئي لليوم السادس على التوالي؛ اعتراضًا على السياسة الخارجية لإيران وسوء الحالة الاقتصادية للشعب بسبب إرهاب النظام.