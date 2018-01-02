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بالصور.. صحة الرياض تدعم مستشفى نفي بعدد من الأجهزة الطبية

بالصور.. صحة الرياض تدعم مستشفى نفي بعدد من الأجهزة الطبية
سعيد العجل(صدى):

قدمت الشؤون الصحية بمنطقة الرياض دعم مستشفى نفي بعدد 6 أجهزة، شملت جهازين للتخدير بقسم العمليات ،كذلك جهازين للتنفس الصناعي متنقل ،ووحدتين إنعاش حديثي الولادة متطوره.

وبدوره قدم مدير مستشفى نفي العام الدكتور / فهد محمد السبيل شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور/ ناصر فالح الدوسري ومساعده للخدمات العلاجية الدكتور /سطام الشيحه ومدير ادارة المستشفيات الدكتور عصام الغامدي ،على متابعتهم المستمره لتطوير الخدمة بمستشفى نفي وتسهيل كل السبل الميسره لذلك .

 

 

 


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