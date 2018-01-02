سقطة جديدة لنظام ” الملالي ” .. الإعدام ينتظر ثوار إيران

طهران(صدى):

لم يكتفي النظام الإيراني، من سلوك طريق الإرهاب، وتمويل الميليشيات المحرضة على الخراب، وتعريض حياة الكثير لخطر الموت والإصابات، فاتجهوا بعدها لإرهاب بلادهم بدلا من تحقيق الأمن فيها.

وتوقعت المحكمة الثورية بإيران، عن احتمالية تعرض المعتقلين لعقوبة الإعدام، وسط حملة اعتقالات كبيرة لعناصر الثورة الإيرانية.

وأعلن مصدر رسمي، اعتقال 450 متظاهرا في العاصمة الإيرانية طهران خلال الثلاثة أيام الماضية.

وشهدت مدن إيران مؤخرا، مظاهرات شعبية؛ مطالبة بسقوط نظام الملالي؛ اعتراضا على السياسات الحكومية الاقتصادية التي تنتهجها السلطات بحق شعبها.