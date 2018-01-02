لأول مرة.. حضور نسائي بجلسة ملتقى مكة الثقافي

نايف السالم(صدى):

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الأحد الماضي، عددا من النساء المثقفات لأول مرة، خلال ثاني جلسات أسبوعيات ملتقى مكة الثقافي.

وحرص الفيصل على الاستماع لآراء المثقفات، اللاتي من بينهن عضوة في مجلس الشورى، وأكاديميات من جامعات المنطقة، ومتخصصات في عدة مجالات، ومناقشتهن في اجتماعات مجلس التكامل التنموي.

وأشاد الفيصل خلال الجلسة بدور المواطن السعودي، وحصد العديد من الجوائز في المسابقات الدولية، على المستوى العلمي. وأكّد على حرصه لتنمية محافظات مكة، مرحبًا بتقديم مشروع “ كيف نكون قدوة؟ ” لمن يريد الاستفادة منه في المناطق الأخرى.

يذكر أن ملتقى مكة الثقافي يأتي ضمن مبادرات الرؤية الشاملة لمنطقة مكة المكرمة، وهي رؤية تنفتح على متطلبات التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030 .