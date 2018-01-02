ضاحي خلفان: تجاهل المملكة لقطر وضعها في مهب الريح

طلال الضوي(صدى):

علق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن في دبي، على تجاهل المملكة العربية السعودية لدولة قطر، ومقاطعتها لها، مؤكدًا أن هذه المقاطعة وضعتها في مهب الريح.

وقال ضاحي عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” : ” مارس ولي العهد السعودي فن (التجاهل) لقطر فأمست في مهب الريح مع تنظيم الحمدين.”

ومن مظاهر التجاهل، قد تجاهلت الهيئة العامة الرياضية السعودية، دعوة أى لاعبين مسئولين أو أى وسيلة إعلامية من دولة قطر لحضور حفل تكريم المنتخب السعودى، بمناسبة تأهله إلى كأس العالم روسيا 2018.

ويعتبر تنظيم الحمدين، هو الداعم الاكبر والممول الأول، لعدد كبير من التنظيمات الارهابية في عدد من الدول العربية وتحديدا مناطق الصراع فيها.