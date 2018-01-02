بالصورة.. اللوحات المراد بيعها بمزاد المدينة

نايف السالم(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور بالمدينة المنورة، بيان باللوحات المراد بيعها بالمزاد العلني بمرور المدينة غد الأربعاء.

وأوضح مرور المدينة إن المزاد سيتم بعد صلاة المغرب مباشرة، لبيع اللوحات المميزة، مؤكدة ضرورة التسجيل قبل الدخول بالمزاد مع دفع مبلغ الدخول بقيمة 1000 ريال.

وأشار المرور أنه في حالة الشراء نيابة عن شخص آخر يلزم إحضار تفويض بالحضور والشراء من المزاد.

ونشر الحساب الرسمي لمرور المدينة عبر موقع تويتر، صورة البيان كالتالي: