” الحوثي ” تطالب البنوك ببيانات أرصدة أسرة صالح وقيادت المؤتمر

فهمي محمد(صدى):

وجهت مليشيا الحوثي رسائل إلى جميع البنوك، اليوم الثلاثاء، تطالبهم ببيانات أرصدة وودائع 32 فرد من قيادة المؤتمر الشعبي العام وأقارب الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.

وشملت القائمة كلًا من ” محمد مهدي مقولة، محسن علي محسن الأحمر، أحمد الكحلاني، مبخوت المشرفي، يحيى مجاهد أبو شوارب، نبيل هائل سعيد أنعم، شرف الكحلاني، حافظ الكحلاني، علي الكحلاني، وغيرهم “.

وكانت ميلشيا الحوثي أصدرت الشهر الماضي، تعميمًا بالتحفظ على 1223 حساب بنكي لمسؤولين وموالين للحكومة اليمنية الشرعية وجهات ومؤسسات خاصة، لكن البنك المركزي التابع للحكومة الشرعية رفض التعامل مع التعميم.