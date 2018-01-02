” الدوسري ” يقف على مشاركة الصحة في مهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الابل

سعيد العجل(صدى):

وقف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د. ناصر بن فالح الدوسري يوم أمس الاثنين على مشاركة (الصحة في الرياض) مهرجان الملك عبدالعزيز للمزاين الإبل ١٤٣٩ه.

واستعرض د. الدوسري خلال جولته عدد من مرافق ” صحة الرياض ” الصحية لتوفير الرعاية الطبية للمشاركين في المهرجان وزواره طيلة فترة المهرجان، من خلال مجمع عيادات داخل مقر المهرجان تعمل على مدار 24 ساعة، تشمل عيادة الفرز، والعيادة الوقائية، والعيادة العلاجية، والعيادة التنفسية بالإضافة إلى عيادة متنقلة للتعامل مع الحالات بشكل سريع.

كما اجتمع د. الدوسري مع رؤساء اللجان المشاركة ، واطلع على نتائج تطعيم المخالطين للابل ، وملاك الحظائر ، وايضا جاهزية المرافق الصحية ، وفرق التوعية الصحية .

كما استعرض د. الدوسري المراكز الصحية وتشمل 3 مراكز صحية بالقرب من المهرجان وهي: مركز صحي رماح، ومركز صحي الحفنة، و مركز صحي الرمحية وجميعها ستعمل على مدار 24 ساعة .

وتشمل مشاركة (الصحة) أيضًا مستشفى رماح العام بالقرب من مقر المهرجان، والذي يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال الحالات العلاجية ، طيلة فترة المهرجان .

كما تشمل مشاركة ” صحة الرياض ” تقديم الرسائل التوعوية والتثقيفية لملاك الابل وزوار المهرجان .

وفي نفس الاطار تواصل فرق ” صحة الرياض ” المرور على مواقع حظائر الابل لتقديم خدمات التطعيم ضد الانفلونزا للمتعاملين مباشرة مع الابل والمخالطين لها .

كما جهزت (الصحة) 7 فِرَق إسعافية، بالإضافة إلى فرقة إسعافية مخصصة لنقل حالات العدوى.

وتأتي مشاركة (الصحة) في هذا المهرجان دعمًا له، وتفعيلاً لمفهوم الشراكة الاجتماعية، وحرصًا منها على الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.