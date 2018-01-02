791 مليون دولار قيمة الجوائز المالية لمونديال روسيا 2018

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” اعتماد قيمة المخصصات المالية لكأس العالم 2018، حيث بلغت قيمتها 791 مليون دولار، بزيادة 40 % عن مونديال 2014.

وقال الفيفا أن الحصة الأكبر من المخصصات المالية، وهي 400 مليون دولار، ستوزع على المنتخبات المشاركة بالمونديال، حيث سيحصل الفائز على 38 مليون دولار، والوصيف 28 مليون دولار، أما صاحب المركز الثالث، يحصل 24 مليون دولار.

وخصصت 8 ملايين دولار كحد أدنى، للمنتخبات المشاركة بالبطولة، نتيجة المشاركة في مرحلة المجموعات، فضلا عن 1.5 مليون دولار لكل منتخب لتغطية مصاريف الإعداد.

وأوضح الفيفا أن كل هذه الجوائز المالية ستدفع بعد نهاية المسابقة.