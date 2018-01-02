سياحة جازان تنفذ حملة تفتيشية بالتعاون مع ” وطن لا مخالف “

تركي السالم(صدى):

نفذ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة جازان بالتعاون مع حملة وطن بلا مخالف أمس، حملة تفتيشية على القطاع السياحي شملت عددًا من الفنادق والوحدات السكنية وعددًا من المنشآت السياحية .

وأكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس رستم بن مقبول الكبيسي، أن الحملة التفتيشية جاءت إثر التنسيق مع شرطة منطقة جازان من خلال حملة ” وطن بلا مخالف ” ، حيث تم التعميم على جميع القطاعات والمنشآت السياحية، بالتأكيد على أهمية التعاون مع الحملة ، مشيراً إلى أن الهيئة تطبق مبدأ الشفافية نحو إبلاغ شركائها من القطاع الخاص والمستثمرين بأي قرارات أو حملات مشابهة، كون الهدف هو تصحيح الأوضاع وحماية المستثمرين النظاميين، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات تجاه أي منشأة أو نشاط يقوم بتشغيل أي مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

ودعا الكبيسي جميع المواطنين والمقيمين للتواصل مع الشرطة بشكل مباشر للإبلاغ عن هذه المخالفة، إضافة إلى إمكانية التواصل مع الهيئة مباشرة من خلال الهاتف السياحي الموحد 19988 والإبلاغ عن أي منشأة تقوم بتشغيل أي مخالف لنظام الإقامة والعمل.