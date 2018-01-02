120 نزيلة في السجن النسائي يستفدن من محاضرات توعوية قدمها تعليم مكة

سعيد العجل(صدى):

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التوعية الإسلامية من يوم الأحد 13/4/1439هـ ولمدة أسبوع كامل ، برنامجاً توعوياً خاصا بموظفات ونزيلات السجن النسائي بمكة مايقارب عددهن ( 102) نزيلة وذلك بهدف توعية الموظفات والنزيلات وتثقيفهن بما يفيدهن دينيًا ودنيويًا؛ لتكون مكة المكرمة بلاجريمة وإعادتهن إلى مدارج المجتمع كمواطنات صالحات يسهمن في البناء والتشييد.

شمِل البرنامج مجموعة من المحاضرات حيث ألقت المشرفتان عطرة الأحمدي وأمل باعبدالله محاضرة عنوانها ثمرات السعادة ، فيما قدمت اليوم الاثنين المشرفتان أميرة السليماني وهند الحارثي محاضرة بعنوان ( شرح اسم الله (التواب).

كما ستطرح الإدارة يوم الثلاثاء محاضرة بعنوان ( الصدق مع الله) تقدمها كلا من رقية الصبحي وحياة اللهيبي. وفي ختام الأسبوع ستقدم مديرة إدارة التوعية الإسلامية مها قماش محاضرة بعنوان (صفاء قلب ) و أخرى تقدمها المشرفتان بإدارة التوعية الإسلامية هيلة الزهراني وزينات اللحياني بعنوان (النهي عن الخوض في الأعراض ).

وتأتي هذه المحاضرات ضمن سلسلة البرامج التوعوية التربوية التي تقدمها إدارة التوعية الإسلامية في بناء شخصية سوية واثقة بالنفس من خلال غرس القيم الإسلامية في نفوس السجينات.