تكدس وطوابير في مطارات أمريكية بسبب عطل كمبيوتر

واشنطن(صدى):

تسبب عطل أصاب أجهزة الكمبيوتر الخاصة بمكاتب الهجرة في عدد من المطارات الأمريكية، إلى تكدس مسافرون في طوابير طويلة.

ووثق بعض المسافرون القادمون إلى الولايات المتحدة بالصور الطوابير الطويلة في مطار جون كنيدي الدولي في نيويورك ومطار هارتفسيلد جاكسون أتلانتا الدولي.

وأعلنت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، أن مشكلة تعطل الشبكات تم حلها خلال ساعتين من بدء المشكلة.

وأوضحت الإدارة أن تعطل الخدمة لم يكن نتيجة عمل تخريبي، مؤكدا استخدام إجراءات بديلة للتعامل مع المسافرين.