بعد اختراق قطر لـ ” حساب المواطن ” .. مغردون: دناءة وانحطاط لأعلى مستوى

طلال الضوي(صدى):

بعد اختراق ” حساب المواطن ” من قبل مجموعة هكر قطريون، أطلقوا على أنفسهم ” صقور قطر ” ، دشن مواطنون وسم ” اختراق حساب المواطن ” عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ليصبح الأكثر تداولاً خلال ساعات قليلة.

من جانبه، كشف المتحدث الرسمي باسم المعارض القطرية، خالد الهيل، أن عمليات الاختراق تحدث بإشراف من عضو الإخوان محمود صلاح الدسوقي مدير أمن معلومات قطر، موضحًا أن خلايا عزمي التابع لتنظيم الحمدين، وراء تلك العملية ” القذرة ” على حد قوله.

وقال أحد المغردين: ” نعلم مسبقاً ان حساباتنا الحكوميه مستهدفه من شريفه وابنائها لماذا لم تتخذ الاجراءات اللازمه لحمايتها .. لا نلوم الا انفسنا “.

وأشار بعض المواطنين إلى قيام صحيفة قطرية بالاعتراف بأن بهذا الاختراق إضافة إلى سلسلة اختراقات أخرى آتية ستقوم بها قطر.

بينما لفتت إحدى المواطنات إلى الصحيفة، قائلة: ” دناءة وانحطاط لأعلى مستوى ويعترفون بذلك وكأنه فخر لهم كل اللي سووه هذا بينقلب عليهم وبيذوقون الويل ويندمون عليه ان شاء الله “.

حيث اعترفت صحيفة ” العرب ” القطرية بعملية الاختراق، محاولة التغطية على الأفعال المشينة بتبريرات ساذجة تمثلت في أن عملية الاختراق جاءت ردا لعمليات المقاطعة العربية، سالكة لنفس طريق إعلام ” الحمدين ” الإرهابية.

ورد آخر، على المكذبين لخبر الاختراق، قائلاً:” لا يكذب خبر اختراق حساب المواطن إلا خائن أو حاقد أو جاهل فقلد أعترف الأنذال بفعلتهم فمن أنت حتى تنفي الخبر؟؟ أختر موقعك قبل أن تدلو بدلوك “.

كما وجه مواطن رسالة إلى القطريين، قائلاً:” يا قطر لا تعودونها لو نرسل لكم طلاب المرحله الثانويه احتلوكم في يوم ويصبح تميم فراش عندهم “.

وفي سياق متصل، حذّر مدير حساب المواطن علي راجحي، من الأخذ بأي معلومات تصدر من الحساب في الوقت الحالي حتى تتم استعادة الصلاحيات كاملة.