سلمان المالك طوق نجاة النصر الفترة المقبلة

ماجد محمد(صدى):

يعتبر تعيين سلمان المالك لرئاسة نادي النصر، فرصة هائلة للفريق لإنقاذ حالته السيئة بعد ما تعرض له من سوء مستوى بجانب الأزمات المالية.

وهناك بشائر مأمولة في إدارة المالك ، تتمثل في البحث عن حل للازمات التي واجهها الفريق خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن استغلال فترة الانتقالات الشتوية لتعزيز صفوف الفريق.

بالإضافة إلى المساهمة في إتمام الصفقات عن طريق الدعم المالي من أجل إيجاد السيولة المالية المناسبة لإبرام الصفقات. ومن المتوقع أن يبرم المالك صفقة قوية مع اللاعب الزيمبابوي خاما بيليات، جناح نادي صن داونز .

يذكر ان نادي النصر يحتل المركز الثالث ببطولة دوري المحترفين برصيد 27 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر.