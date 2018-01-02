مسنة تقبل تامر حسني تثير الغضب عبر مواقع التواصل

أماني الغامدي(صدى):

تسبب النجم المصري تامر حسني في إثارة حالة من السخط والغضب بين الأردنيين عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب نشر صورة لعمانية مسنة تقبلة على خده .

أثار سخط نشطاء أردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي منذ وصول النجم الشاب هو قبلة على خد تامر حسني طبعتها امرأة مسنة، اخترقت الحشود للترحيب به في مطار الملكة علياء بعمان ، فقامت باتضانه وتقبيله ، الأمر الذي اثار غضب الأردنيين مؤكدين أن الموقف لا يليق بسنّها وكان من الأجدر بها التورّع عن تلك المبالغة في الاحتفاء بتامر .