إغلاق 9 محلات مخالفة بجدة

نايف السالم(صدى):

تمكنت بلدية بريمان خلال جولاتها التفتيشية من إغلاق 9 محلات بيع جوالات مخالفة، وقد قامت فرق التفتيش لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بـ 25 زيارة ميدانية و رصدت 11 مخالفة على محلات بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها في أحد الأسواق بحي السامر بمكة المكرمة.

وشاركت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والداخلية والتجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية والاتصالات وتقنية المعلومات في تنفيذ زيارات تفتيشية ميدانية للتأكد من تطبيق قرار توطين الجوالات.

ويعد الهدف من قرار التوطين توفير فرص عمل للسعوديين نظرا لأن هذه المهن توفر عائد مادي مناسب.