بعد فتح الحدود مع كردستان العراق.. ” السلمي ” : النظام يقمع الشعب بعناصره الخارجية

طهران(صدى):

أكد رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد السلمي، اليوم الثلاثاء، أن إيران فتحت حدودها مع كردستان العراق للمرة الأولى بعد إغلاقها قبل أكثر من شهرين.

وأوضح ” السلمي ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه من المتوقع أن يستمد النظام الإيراني الدعم من الميلشيات الخارجية عن طريق فتح الحدود لقمع المتظاهرين في بعض المدن بعد تردد قوات الأمن.

وعلق ” السلمي ” على فتح الحدود، قائلًا ” إيران تفتح الحدود مع كردستان العراق للمرة الأولى بعد اغلاقها قبل أكثر من شهرين، هل تستعيد طهران بعض عناصرها من الخارج أم تحتاج دعم الميليشيات الخارجية بعد بوادر تردد من قوات الأمن في قمع المتظاهرين في بعض المدن “.

يُذكر أن مدن وشوارع إيران تشهد احتجاجات شعبية ضد النظام الحاكم برئاسة حسن روحاني والمرشد العام خامنئي لليوم السادس على التوالي؛ اعتراضًا على السياسة الخارجية لإيران وسوء الحالة الاقتصادية للشعب بسبب إرهاب النظام.