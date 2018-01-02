شرطة دبي تكرم عامل نظافة يعيد مجوهرات ب 200 ألف درهم

دبي(صدى):

ثمن العميد يوسف عبدالله سالم العديدي، مدير مركز شرطة القصيص، أمانة عامل نظافة بعد تسليمه جواهر مرصعة بالألماس بقيمة 200 ألف درهم لشرطة دبي بعد العثور عليها أثناء عمله.

وتسلم عامل النظافة فيناكاتارامانا موتاباتولال، هندي الجنسية، شهادة تقدير وجائزة عينية من العميد ” العديدي “.

وأكد العميد العديدي أن التكريم جاء تقديرا لأصحاب الأمانات وتشجيع للغير في السير في نفس طريق الأمانة.