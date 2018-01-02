فيديو متداول يظهر تعرض طفل للتعنيف.. ومطالب بتدخل الجهات المعنية

نايف السالم(صدى):

اثار فيديو متداول لطفل تم تعنيفه، ضجة كبيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الثلاثاء، حيث أشار بعض النشطاء إلى أن الطفل تم تعنيفه على يد والدته.

ولم يُوضح الفيديو حقيقة قيام والدة الطفل بضربه، إلا أنه أظهر بكاء طفل مصاب بجرح في يديه، ورأسه.

وفي رواية أخرى رأى بعض النشطاء أن الأم لم تقوم بضرب الطفل، ولكن قام شخص أخر بضرب الطفل، وتقوم هي بتهديده بالرد عليه.

ودشن النشطاء على الفور هاشتاج ” أم تعنف وتصور ” الذي انتشر بشكل واسع، وطالب النشطاء بسرعة التحقيق في أمر الفيديو، ومعاقبة الأم في حالة إثبات الواقعة.